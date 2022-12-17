Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar muhalefetin tepkilerine neden olurken, hükümete karşı algı operasyonu da yapılmaya başlandı.

'SİYASİ TARTIŞMA YOK YSK'YA HAKARET VAR'

Verilen kararla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bir mahkeme kararının ardından söylenenlerde aynı faşist zihniyet var. Siyasi tartışma yok, YSK'ya hakaret var. Bizim de eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı oldu ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararını tanımama hakkı vermez.

'BİZANSVARİ TAHT OYUNLARI'

Kimsenin mahkeme kararlarını tanımama hakkı yok. Bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyor. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek zorunda değiliz. Hayatımız yasaklarla mücadeleyle geçti. Çözümü millet de gördük.

'HENÜZ YARGI SÜRECİ BİTMEDİ'

Projelerimizi yarıştırabileceğimiz bir rakip istiyoruz. 6'lı masa karşımıza bir rakip çıkartamadı. Henüz yargı süreci bitmedi. Karar İstinaf'a gidecek, Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa oralarda düzenleme yapılır. Bize isim fark etmez, çıkıp adaylarını açıklasınlar. Yürekleri yetiyorsa çamura yatmadan bizim adayımız bu deme cesaretini göstersinler. "