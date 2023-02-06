Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremle ilgili olarak "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023
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