Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını Ümraniye'de yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarını bu akşam Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesiyle beraber açtı.
Gündem 04.04.2022, 20:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.
Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.
Kaynak: AA
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