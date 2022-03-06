Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı

İlim Yayma Vakfı kurucularından İbrahim Halit Çizmeci için öğle vakti Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çizmeci’nin ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Çizmeci’nin tabutuna omuz verdi. Cenaze, toprağa verilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan da katıldı.

Öte yandan Fatih Camii’nde aynı vakitte, vefat eden eski Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Necip Sever için de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.