Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlayan Rıfat Akça çok mutlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'nın Manavgat ilçesinde ziyaret ettiği, yeni evine kavuşan Rıfat Akça, Erdoğan'ın ziyaretinden son derece mutlu olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalemler Mahallesi'nde düzenlenen "Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni"nin ardından Manavgat'taki orman yangınında yanan evlerinin yerine yenisi yapılan Akça ailesini ziyaret etti.
Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan 69 yaşındaki Rıfat Akça, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, yangında evini kaybettiği için üzüldüğünü ancak artık yeni evlerinin yapıldığını söyledi.
Bu süreçte kirada kaldığını anlatan Akça, "Yeni evlerimiz yapıldı, çok memnununuz. Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum. Cumhurbaşkanıma gözleme ve çay ikram ettik. Yemekler yapmıştık. Kızım, oğlum, gelinim, tüm akrabalar geldi. Kalabalık misafirimiz vardı. Memnun olduk." diye konuştu.
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