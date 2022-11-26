Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesini Konya'daki evinde ziyaret etti.
Gündem 26.11.2022, 22:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası Koçaker ailesinin evine ziyarette bulundu.
Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koçaker ailesiyle çay içti, sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ravzanur Koçaker ve ailesini, 1 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.
Kaynak: AA
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