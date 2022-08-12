Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kütüphane açılışı sonrası gençlerle buluştu.
Gündem 12.08.2022, 19:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital paylaşımlarının yapıldığı Twitter hesabı Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, buluşmaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA
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