Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ı kullandı
Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziray'ı kullandığı görüntüleri paylaştı.
Gündem 06.11.2022, 23:09
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı.
Erdoğan, banliyö trenini kullanırken, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a trende, çocuklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Gaziray’da çocuklarımızla… pic.twitter.com/bXPUsbkxCU— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 6, 2022
Kaynak: AA
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