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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Farklı kentlere geçenlerin bir yıllık kira bedelini karşılayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da son durumu aktardı. Erdoğan, ''10 ili vuran depremlerde can kaybı 18 bin 991'e yükseldi, yaralı sayısı 75 bin 523'e çıktı. 75 bin 780 kişi başka illere tahliye edildi. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz'' açıklamasında bulundu. 'Bu, tarihimizin en büyük felaketlerinden biri' diyen Erdoğan, ''Şanlıurfa ve Kilis illerimizde arama-kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Şunu özellikle ifade etmek isterim; 1 yıl içinde yıkılan binaları yeniden elimizdeki projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz. 10'ar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödeyerek konutlarda yaşamalarını sağlayacağız'' ifadelerini kullandı.

Gündem 10.02.2023, 15:16 10.02.2023, 16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Farklı kentlere geçenlerin bir yıllık kira bedelini karşılayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Kahramanmaraş ile Hatay ve Adana illerimizi ziyaret ederek oradaki durum tespitlerini yaptık. Dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teydim. Depremzede kardeşlerimle bir arada olduk. Buradan da Malatya'ya hareket edeceğiz.

Maalesef son tespitlere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75 bin 523'e ulaştı. Vefat eden kardeşlerime Rabbimden rahmet diliyorum. Bizim inancımıza göre bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehitliktir.

Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin yakınları için söylüyorum; bu binaların hepsini 1 yıl içinde yetiştirme konusunda talimatları verdim. Arama-kurtarma ve yardım faaliyetleriyle alanda olduk. Depremin yıkım etkisi 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Bölgenin yakın dönemde rastlamadığımız şiddette bir kış yaşıyor olması da önümüze başka bir engel olarak çıkmıştır.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen milletimizle birlikte devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesine yönlendirdik. Ülkemizin diğer tüm şehirlerindeki kamu imkanlarını deprem bölgesi için harekete geçirdik. Afet bölgesi ve OHAL kararı aldık.

Maalesef bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış, bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli olan yapılacaktır. Bu süreçte bazı eksiklikler de yaşanmıştır ama devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşların imdadına koşmuştur.

Burada çevre illerden gelen valilerimizle birlikte buradaki çalışma yürütülmeye başlanmıştır ve yürüyor. Her zaman önceliğimiz insan olmuştur, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğimiz kimse tarafından sorgulanamaz. Ülkemizdeki tüm arama-kurtarma ekipleriyle, dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerle çalışmalar sürüyor.

94 ayrı ülkeden gelen yardım teklifleriyle ekipler ülkemize geliyor. Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir. Bakanlıkları, belediyeleri ve diğer tüm kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarımız da, dünyanın dört bir yanından dostlarımız da depremzedelerimizin yanında olmak için var gücüyle gayret göstermiştir.

Şanlıurfa ve Kilis illerimizde arama-kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Şunu özellikle ifade etmek isterim; 1 yıl içinde yıkılan binaları yeniden elimizdeki projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz. 10'ar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödeyerek konutlarda yaşamalarını sağlayacağız.

İster Adıyaman'da ister farklı illerde 1 yıl itibariyle benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz konutları inşa etmiş olacağız. Deprem bölgesinin her yerinde arı gibi çalışan ekiplerimizin gayretine sahibiz.

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