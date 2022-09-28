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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraber incelemelerde bulundu.

Gündem 28.09.2022, 18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Açılış töreninin ardından hastaneyi gezen Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ilgililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Etlik Şehir Hastanesi
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