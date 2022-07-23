Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü için mesaj yayımladı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İstiklal mücadelemizde önemli bir rol oynayan, Türk milletinin varlığını ve birliğini tüm dünyaya gösteren Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.