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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü için mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündem 23.07.2022, 17:38 23.07.2022, 17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü için mesaj yayımladı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İstiklal mücadelemizde önemli bir rol oynayan, Türk milletinin varlığını ve birliğini tüm dünyaya gösteren Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #erzurum kongresi
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