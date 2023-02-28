Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan'daki konteyner kentte vatandaşlarla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve faaliyetleri yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile geldiği Elbistan'da yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.