Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan'daki konteyner kentte vatandaşlarla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.
Gündem 28.02.2023, 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve faaliyetleri yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile geldiği Elbistan'da yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
Kaynak: AA
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