Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebru Gündeş'e taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş'i telefonla arayarak, annesi Müjgan Bilgin'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.