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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın takdirini kazandık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan 2022 Tatbikatına canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operayonlarıyla dünyanın takdirini kazandık" dedi.

Gündem 21.04.2022, 14:05 21.04.2022, 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın takdirini kazandık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil zorunluluktur" dedi.

Vatan topraklarının denizlerimizin ve semalarımızın güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamalarını temin etmek için gösterdiğiniz gayretler dolayısıyla her birinize şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın en köklü devlet ve ordu geleneğine sahip milleti olarak hazarda ve seferde daima vatan müdafaasına ülkenin hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına hazır bir silahlı kuvvetlere sahibiz.

Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla gece gündüz görev başında olan kahraman askerlerimizin varlığı bugünkü huzurumuzun ve geleceğimizin en büyük teminatıdır. Kahraman ordumuz bir yandan sınırlarımızda ve ötesinde pek çok önemli görevi başarıyla ifa ederken diğer yandan da hazırlıklarını gözden geçirdiği tatbikatlarını planlandığı şekilde sürdürüyor.

"Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil zorunluluktur"

Mavi Vatan 2022 Tatbikatı da hem harekata hazırlık eğitimlerini tamamlamak hem de yerli ve milli silah sistemlerimizin etkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan'dan beri devam etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurlarının diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde yürüttüğü tatbikatımız hamdolsun başarıyla neticelenmiştir. Tatbikata katılan gemiler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve özel görev personelimiz vazifelerini yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil zorunluluktur. 

Bunun için deniz kuvvetlerimizi hem araç gereç hem personel bakımından sürekli geliştirmeye vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz. İnşa ettiğimiz yeni gemilerle denizaltılarla gemilerimiz için geliştirdiğimiz silah sistemleriyle bölgesinin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip ordusu olana kadar bu çalışmaları kararlılıkla devam ettireceğiz.

"Yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık"

Bizim ordumuz tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür. Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş adleden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken hatta botlarını batırarak öldürmeye kalkarken biz deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimiz ile biz yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Ukrayna'dan Libya'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla dünyanın takdirini kazandık. Kahraman askerlerimiz halen Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik kapsamlı bir harekat yürütüyor. Bu vesileyle Pençe Kilit Harekatında şehit düşen askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrularak vatan yapılan bu ülkenin bekası için vazife başında olan tüm kahramanlarımızı rabbim korusun, esirgesin diyorum.

Mavi Vatan 2022 Tatbikatında, Deniz, Kara, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın mensuplarını yürekten tebrik ediyorum.  

#Mavi Vatan 2022 Tatbikatı #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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