Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.
Gündem 10.12.2022, 22:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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