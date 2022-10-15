Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır programını iptal etti Bartın'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etmek üzere Bartın'a gidecek.
Gündem 15.10.2022, 00:02
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından da şu paylaşımlarda bulundu;
"Maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime acil şifalar diliyorum.
Yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim."
Kaynak: AA
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