Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır'ın rengi birlik beraberliktir

Geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi beklenen ancak Bartın'daki maden faciası nedeniyle ertelenmek durumunda kalan program bugün yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Diyarbakır Çevre Yolu, Toki 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Bugüne kadar Diyarbakır'ı ben böyle görmemiştim. Diyarbakır bugün bir başka. Güzel de bir pankart açmışlar:

“Reis paradan altı sıfırı sen attın. 2023’te altı sıfırı da biz atacağız”

Ak yolda hak yolda ak kadınlar reisinin yanında. Bak şimdi pankartlar kalkıyor, Can-ı Ciğer Erdoğan. Maşallah bu ne coşku. Şimdi bir pankart daha var. Diyarbakır etrafında bağlar var, 6'lı masa size buradan mesaj var, sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Biz Türküyle Kürdüyle Lazıyla Gürcüsüyle Abazasıyla ne diyoruz yaradılanı yaradandan ötürü severiz.

BARTIN'DAKİ MADEN KAZASI

Şehitlerimizin aileleri bize emanettir, emanete sahip çıkacağız. Kusuru olanlar tespit edilirse her türlü işlemi yapacağız.

BATI'YA EVLAT NÖBETİ TEPKİSİ

Diyarbakır annelerini, Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batı'nın insan hakları savunucuları. Bir kere gelip de evlatları Kandil'e kaçırılan anneleri ziyaret ettiler mi? Onları insan hakları savunuculuğuyla alakaları yok. Onlar sahne artisti.

Diyarbakır'ı ideolojik hezeyanların mezesi haline getirmek isteyenlere bırakmadık.

DİYARBAKIR'DA BİRLİK MESAJI

Kalpten kalbe giden, görülmeyen yollar vardır. Biz gerekirse serden, gerekirse yardan, gerekirse candan geçeriz ama Diyarbakırlı kardeşlerimizle gönül birliğinden vazgeçmeyiz!

Diyarbakır'ın rengi PKK'nın istismarı veya HDP'nin sapkınlığı değildir, bugün sergilediğimiz beraberliktir.