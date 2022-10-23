Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen, "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşması öncesinde, alanda bulunan Diyarbakır anneleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri dinledi ve bir süre sohbet etti.

Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlunu terör saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da hazır bulundu.

Bugün Diyarbakır'da 140 projenin toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle ilgili mesaj verdi, Batı'yı eleştirdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'ın sembol olduğu koskoca bir coğrafyayı, ideolojik hezeyanların mezesi haline getirmek isteyenlere meydanı bırakmadık. Avrupa'dan, Amerika'dan beslenen zehirli köklerini coğrafyamızın kalbine bir bıçak gibi saplamaya çalışanlara eyvallah etmedik.

Diyarbakır annelerini, Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu batının insan hakları savunucuları? Nerede bunlar? Bir kere gelip de Diyarbakır annelerini, evlatları Kandil'e kaçırılan Diyarbakır annelerini gelip ziyaret ettiler mi? Gördüler mi? Niye? Onların insan hakları savunuculuğuyla alakası yok. Onlar sadece sahne artisti.

Benim Diyarbakır annesi kardeşlerim bunlara prim vermediler, dik durdular, eğilmediler ve peyderpey evlatları da dönüp geldi. Milletimizle aramıza fitne sokmak için her yolu deneyenlerin, her şeyi istismar edenlerin kirli yüzlerini tek tek ortaya çıkardık."