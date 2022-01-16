Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane binasını inceledi
İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasında incelemelerde bulundu.
Gündem 16.01.2022, 17:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Divanhane binasında incelemelerde bulundu.
Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmalarının sürdüğü alana geldi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.
Kaynak: AA
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