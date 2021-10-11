Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu sabah Afyonkarahisar'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Evlatlarımızın ailelerine, yakınlarına ve öğretmenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizlerle beraber ülkemizdeki tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum.

"Eğitim öğretimin her seviyesinde yüz yüze eğitime başlamış olduk"

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda eylül ayı itibarıyla yüz yüze eğitime geçtik. Yaklaşık 1,5 yıl sonra evlatlarımızı çok özledikleri okullarıyla, öğretmenlerimizi de öğrencileriyle buluşturmanın sevincini yaşadık. Geçen hafta Salı günü yine bu salonda üniversitelerimizin 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni’ni düzenledik. Böylece 81 vilayetimizin tamamında okul öncesinden üniversiteye kadar, eğitim öğretimin her seviyesinde yüz yüze eğitime başlamış olduk.

"Eğitim faaliyetlerimiz ciddi bir sorunla karşılaşmadan başarıyla devam ediyor"

Beşinci haftasını geride bırakan eğitim faaliyetlerimiz hamdolsun ciddi bir sorunla karşılaşmadan başarıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız, sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi hususunda gereken her türlü tedbiri alıyor. Aynı şekilde illerde mülki idare amirlerimiz konuyu yakından takip ediyor. Velilerimizin ve okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için samimi gayret gösterdiklerini görüyoruz.

Eğitimin tüm paydaşlarında oluşan bu mutabakat ve işbirliği ruhundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sürecin başarısı için tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. İnancımıza göre, takdir tedbire mani değildir.

"Toplumsal bağışıklığı ne kadar çabuk sağlayabilirsek kış aylarında o derece rahat ederiz"

Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın sunduğu araçlardan faydalanmak, hem insan hem de Müslüman olarak bizim görevimizdir. Devletimiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibine uygun şekilde birçok gelişmiş ülkeden bile önce gereken her imkanı vatandaşlarına sunmuştur.

Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı ne kadar çabuk sağlayabilirsek önümüzdeki kış aylarında o derece rahat ederiz. Diğer türlü havaların soğumasıyla beraber sıkıntılarımızın artmasına engel olamayız. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.

"Evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir"

Bir dönem evlatlarımız arasında öz üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir. Ülkemizde ardık herhangi bir okul türüyle ilgili ayrımcılık, ötekileştirme veya adaletsizlik yoktur. Hangi lisede okursa okusun devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir. Eğitimde eşitlik ve adaleti tüm yönleriyle tesis etmek hükümetimizin öncelikli meselesi olmayı sürdürecektir.

"Belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık"

Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık.

3600 ek gösterge

Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.