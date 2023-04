Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklerin kaynağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz doğal gazından sağlayacağımız kaynakla, destekleri artıracağız. Faizsiz kredi desteğiyle işini kuran genç girişimcilerin yanında yer alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da ‘’Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı’’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak, vatandaşlarımızı güvenli, modern, yüksek standartlı yuvalara kavuşturduk.

1,2 milyonu TOKİ vasıtasıyla, 3,3 milyonu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. Ev sahibi olmak isteyen gençleri hayallerine kavuşturacak olan biziz.

İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız dönüşüm projeleriyle kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız.

Gururla saydığımız her savunma sanayi projemiz, gerisindeki tasarım, yazılım, üretim gücüyle gençlerimizin geleceğini inşa eden birer teknoloji lokomotifidir.

Hayranlık duydukları ülkelerin nasıl kalkındığını bilmeyenler her yatırıma takoz olmaya, her esere düşmanlık etmeye, her hizmeti değersizleştirmeye çalışıyor.

Bunların derdi gençlerimize ufuk açmak değil tam tersine gençlerimizin ufkunu kapatarak içinde debelendikleri kin ve nefret bataklığının üzerini örtmektir.

Biz gençlerimizle bir ve beraber olduğumuz müddetçe, bu vatanın tek bir karış toprağına, bu milletin tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz.

Bu gençlik, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı muştusunu sadece 9'lu koalisyona değil, 7 düvele ilan edecek gençliktir.

(Karadeniz) Doğal gazından sağlayacağımız kaynakla, destekleri artıracağız. Faizsiz kredi desteğiyle işini kuran genç girişimcilerin yanında yer alacağız

Gençlerimizin dünya ile etkileşimini artıracak, yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısını yükselteceğiz."