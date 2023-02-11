Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedeler için uygulamaları birer birer devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tüm Şanlıurfalı kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. Millet olarak tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilimizde çok ciddi yıkım ve can kaybına yol açtı.

Şu ana kadarki tespitlere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerde, 80 bin 104 insanımız da yaralı olarak kurtuldu. Şanlıurfa'da oturulamaz hale gelen 164 binada, 335 vatandaşımız maalesef şehadete yürüdü.

Deprem anından itibaren devletimizi tüm kurumları ile harekete geçirdik. Bakanlıklarımızın tüm birimlerini, polisi, askeri, jandarmasıyla güvenlik güçlerimizin tamamını hemen bölgeye yönlendirdik. Devletimizin samimi mücadelesini kimse inkar edemez.

"Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var"

Şanlıurfa'da perşembe itibarıyla arama kurtarma çalışmalarını tamamladık. Hasar tespiti kısa sürede sonuçlandırarak yeniden inşa ve ihya çalışmalarımıza başlayacağız. Ülkemizin dört bir yanındaki otellerimizde, yurtlarımızda yerler tahsis ettik. Halihazırda 460 bin vatandaşımız barınıyor.

Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var. Ev sahibi ve kiracıların tamamını kapsayacak şekilde 5 bin lira ile 2 bin lira arasında değişen kira destek programı oluşturduk. Evleri yıkılan veya oturulamayacak hale gelen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve taşınmaları için hane başı 15'er bin lira ödemede bulunacağız.

En zor günlerinde insanımızı aç açıkta bırakmamak, sahipsiz hissettirmemek adına gereken neyse hepsini yapıyoruz, yapacağız.

Ben sizlerden bir yıl süre istiyorum. Bir yıl içinde bu inşaları yapacağız, ihyasını da gerçekleştireceğiz. OHAL, afet bölgesi ve mücbir sebep uygulaması ile bölgenin her türlü ihtiyacını karşılayacak mekanizmaları kurduk.

MEB'e bağlı tüm okullardaki eğitime ara verme süresini 20 Şubat'a kadar uzattık. 10 ilimizdeki okullardaki tüm öğrenciler için ikinci dönem devam şartı aranmayacak. Ailelerine ulaşılamaya çocuklarımızın tedavisi ve koruma altına alınması çalışmalarını hassasiyetle yürütüyoruz.

Milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız. Kayıplarımızın acısı yüreklerimizi yakıyor. Fatihalarla, tekbirlerle, salavatlarla, dualarla cenazelerimizi defnettikten sonra deprem bölgesinde hayatı yeniden kuracağız.