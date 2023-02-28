Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Afşin ilçelerinde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.
Gündem 28.02.2023, 13:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki incelemelerine devam ediyor.
Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçeleri ile Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.
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