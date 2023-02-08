Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine giderek çalışmaları yakından takip edecek.
Gündem 08.02.2023, 11:04 08.02.2023, 11:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.
Erdoğan'ın, ilk olarak Kahramanmaraş kent merkezine ardından Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.
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