Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'ni açtı

Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu Komutanlıkları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sonrasında yerleşke içindeki Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin tarafından okunan duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olması temennisinde bulunarak caminin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

Ayrıca Bakan Akar’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev de açılışta hazır bulundu.