Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf el-Karadavi’nin ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatı nedeniyle oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Gündem 27.09.2022, 07:02
letişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf El-Karadavi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Merhum Yusuf el-Karadavi'nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin" duasında bulundu.
Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul'da da bir Taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.
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