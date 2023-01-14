banner38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: "Uslu dur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethiye'de vatandaşlara hitap etti.

Gündem 14.01.2023, 18:12 14.01.2023, 18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: "Uslu dur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethiye'de vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nın ardından Fethiye'ye geçerek açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizleri Muğla'ya geldiğimiz andan itibaren bağrına basan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin.

Türkiye'nin en büyük gücü milletimizin zorluklar karşısında gösterdiği mücadele azmidir. Bin yıl önce Anadolu'yu biz bu şekilde vatan yaptık. Bir asır önce milli mücadeleyi böyle kazandık.

Son 20 yıldır tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini böyle gerçekleştirdik. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te teröristleri inlerinde bu şekilde yok ettik. Şimdi de aynı anlayışla Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçireceğiz.

Durmak yok yola devam anlayışıyla her alanda asırlık eser ve hizmetler kazandırırken milletimizin bu desteğine güvendik.

Ben bugün Fethiye'yi bir başka görüyorum. Bugüne kadar yaptığımız tüm eser ve hizmetleri bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Artık sandık önümüze geliyor, hazır mıyız?

Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirerek ülkemize her alanda asırlık eser ve hizmetler kazandıracağız.

Hep milletimizin yanında yer aldık. İstihdamı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık. Üretimi, turizmi, ihracatı, çiftimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık. Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Düşmanlarımız kazanımlarımızı elimizden almak için çalışıyor. İçeriden birileri de maalesef bu değirmene su taşıyor.

Enflasyonun neden olduğu hayat pahalılığı sürecinde hep vatandaşlarımızın yanında yer aldık.

Dünya krizden krize savruluyor. Küresel ekonomi sistemi temellerinden çatırdıyor. Türkiye olarak bu zor dönemde dimdik ayakta duruyoruz.

Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncımızı yapıyoruz. Kızılelmamız da hazır.

Yunanistan'a sesleniyorum: Uslu durduğun sürece sorun yok. Milli meseleler siyaset üstüdür. Akdeniz'de, Ege'de kazanım sağladıysak buna istisnasız hep birlikte sahip çıkmalıyız.

#Recep tayyip erdoğan #fethiye
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 17 20
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 17 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Antalyaspor 17 18
15. Kasımpaşa 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Keçiörengücü 19 33
4. Boluspor 19 33
5. Bodrumspor 18 32
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Manisa FK 19 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 19 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 19 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 18 39
3. M. United 18 38
4. Newcastle 18 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Liverpool 18 29
8. Brighton 18 28
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 19 18
14. Everton 19 18
15. Nottingham Forest 19 18
16. Leeds United 18 17
17. West Ham United 19 16
18. Bournemouth 18 16
19. Wolves 19 15
20. Southampton 19 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Villarreal 17 28
5. Real Betis 16 28
6. Atletico Madrid 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Rayo Vallecano 17 26
9. Osasuna 16 24
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 17 18
13. Sevilla 17 18
14. Getafe 16 17
15. Almeria 16 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4
banner23