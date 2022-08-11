Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verip Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti. Erdoğan, bu kez elektrik kesintileriyle ilgili çözüm talimatı verdi.

Ülkemizde gıda güvenliğinin sağlanması adına vatandaşın daha ucuz meyve, sebze tüketmesi için çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerdeki gıda fiyatlarından sonra kurmaylarına üç sorunla ilgili önemli talimatlar verdi. Buna göre ilk olarak elektrik kesintilerine çözüm üretilecek.

İlk olarak elektrik sorunu çözülecek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir devam eden elektrik kesintileri hakkında son durumu inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerin şikayetlerini dinledi. Vekiller; 'Bu konu hakkında sürekli sıkıntılar yaşıyoruz. Üreticiler elektrik kesintisi nedeniyle zor durumda. Personelden kaynaklı bir durum olabilir. Bu durum hasadı da etkiliyor' yorumunu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i toplantıya çağıran Erdoğan; 'O bölgede kayıp kaçak yüzde 40, tahsilat oranı ise yüzde 5 civarında. Elektrik borçları ödenmediği için şirket sıkıntıya giriyor ve kesintiler oluyor' dedi. Erdoğan, vatandaşın mağdur edilmemesi noktasında talimatı verdi.

"Üreticiye en ufak bir sıkıntı dahi verilmesin"

Milletvekilleri sulama birlikleri ile çiftçi arasında zaman zaman ortaya çıkan koordinasyonsuzluktan dolayı yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Erdoğan, "Tarım bizim çok önemli. Üreticiye en küçük bir sıkıntı verilmesini bile istemiyorum. Gerekirse buralar için yeni bir yapılanmaya gidelim" diye konuştu.

Tarım Bakanı Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda orman köylüsü ile ilgili de çalışma yaptıklarını, bu konudaki müjdelerin en kısa sürede açıklanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.

Kaynak: Haber Global