Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.
Gündem 11.10.2021, 18:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne ilişkin paylaşımında, "Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için." ifadelerini kullandı.
Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için…#DünyaKızÇocuklarıGünü pic.twitter.com/50J9Peb6hz— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 11, 2021
"Dünya Kız Çocukları Günü" etiketiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, "Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA
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