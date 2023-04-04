Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
Gündem 04.04.2023, 16:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.
Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.
Ziyarette AK Parti ve MHP'li isimler de yer aldı.
Erdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı makam aracıyla anıt mezardan ayrıldı.
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