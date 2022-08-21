Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ünal Ekinci'nin ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Gündem 21.08.2022, 20:16
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın Derik'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye dileklerini ilettiği telefon görüşmesine yer verildi.
Aileyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan görüşen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa'daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah."
Kaynak: AA
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