Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret nitelikli paylaşım yapan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Gündem 03.11.2021, 20:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" etiketleri altında hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.
Söz konusu paylaşımlarda bulunan kullanıcıların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri ifade edilen dilekçede, "Paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur." denildi.
Kaynak: AA
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