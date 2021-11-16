Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk edebiyatı ve düşün hayatının en önemli isimlerinden biri olan Sezai Karakoç için bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Gündem 16.11.2021, 18:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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