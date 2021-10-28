Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sel ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in ailesine başsağlığı diledi.
Gündem 28.10.2021, 18:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, askeri araç kazasında şehit olan Sel'in ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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