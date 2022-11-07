Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Gündem 07.11.2022, 18:23
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in ailelerine mesaj göndererek taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
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