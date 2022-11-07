Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine başsağlığı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in ailelerine mesaj göndererek taziyelerini iletti.