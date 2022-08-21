Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesinde trafik kazasına müdahale sırasında freni boşalan kamyonun görevli personelin bulunduğu alana girmesi sonucu şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in ailesine başsağlığı diledi.
Polis memuru Yahya Ergin, Derik'te, kaza yapan araçlara müdahale edenlere, tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada şehit olmuştu.
Şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı
Şehit polis memuru Yahya Ergin için tören düzenlendi. Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı törenin yapıldığı Mardin Havalimanı'na getirildi.
Törende, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.
Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı.
Daha sonra şehidin naaşı uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|3
|7
|2. Adana Demirspor
|2
|6
|3. Antalyaspor
|3
|6
|4. Giresunspor
|3
|6
|5. Galatasaray
|3
|6
|6. Trabzonspor
|3
|6
|7. Fenerbahçe
|2
|4
|8. Başakşehir
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|4
|10. Beşiktaş
|2
|4
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Karagümrük
|1
|0
|17. Hatayspor
|2
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|2
|4
|2. Gençlerbirliği
|2
|4
|3. Eyüpspor
|2
|4
|4. Bodrumspor
|1
|3
|5. Bandırmaspor
|1
|3
|6. Sakaryaspor
|2
|3
|7. Göztepe
|1
|3
|8. Boluspor
|2
|3
|9. Adanaspor
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Rizespor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Tuzlaspor
|2
|1
|16. Denizlispor
|1
|0
|17. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. Tottenham
|3
|7
|3. M.City
|2
|6
|4. Fulham
|3
|5
|5. Brentford
|3
|4
|6. Newcastle
|2
|4
|7. Leeds United
|2
|4
|8. Chelsea
|2
|4
|9. Brighton
|2
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Nottingham Forest
|3
|4
|12. Southampton
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|3
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Everton
|3
|1
|17. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|18. Leicester City
|3
|1
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Osasuna
|2
|6
|4. Rayo Vallecano
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|1
|3
|6. Villarreal
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Athletic Bilbao
|1
|1
|10. Barcelona
|1
|1
|11. Sevilla
|2
|1
|12. Mallorca
|2
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Celta Vigo
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Cadiz
|2
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0