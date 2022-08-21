Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesinde trafik kazasına müdahale sırasında freni boşalan kamyonun görevli personelin bulunduğu alana girmesi sonucu şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in ailesine başsağlığı diledi.

Polis memuru Yahya Ergin, Derik'te, kaza yapan araçlara müdahale edenlere, tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada şehit olmuştu.

Şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Şehit polis memuru Yahya Ergin için tören düzenlendi. Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı törenin yapıldığı Mardin Havalimanı'na getirildi.

Törende, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.

Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı.

Daha sonra şehidin naaşı uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.