Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batman'da şehit olan Abdulrezzak bekçi Kanat'ın ailesine başsağlığı diledi.
Gündem 01.01.2022, 20:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi takip eden ekibe ateş açılması sonucu şehit düşen bekçi Abdulrezzak Kanat'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Batman'da asayiş uygulaması sırasında aranan bir şahsın silahlı saldırısı sonucu şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Kanat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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