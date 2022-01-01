Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi takip eden ekibe ateş açılması sonucu şehit düşen bekçi Abdulrezzak Kanat'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Batman'da asayiş uygulaması sırasında aranan bir şahsın silahlı saldırısı sonucu şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Kanat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.