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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan bekçi Fırat Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Gündem 04.10.2021, 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #şehit bekçi
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