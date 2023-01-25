Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit istihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Gündem 25.01.2023, 13:16
Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Muammer Ay ve Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldular
Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarının bulunduğu yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrilmişti.
Ağır yaralanan Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan, kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.
Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
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