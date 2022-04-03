Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Kupşen'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Gündem 03.04.2022, 19:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi icra ederken çaya düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Kürşat Kupşen'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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