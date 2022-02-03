Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cizre'de şehit düşen Piyade Er Tarcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Gündem 03.02.2022, 22:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü mensuplarınca bir hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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