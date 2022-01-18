Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Soyutemiz'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Gündem 18.01.2022, 17:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde, nöbet sırasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Soyutemiz'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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