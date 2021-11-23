Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Gündem 23.11.2021, 20:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araç çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde görevi başındayken bir aracın çarpması sonucu şehit düşen Ceylan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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