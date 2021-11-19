Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Geçit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Gündem 19.11.2021, 18:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri araç kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak Uludere'de askeri araç kazasında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Geçit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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