Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Gündem 29.10.2021, 19:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Çalışkan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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