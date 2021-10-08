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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Tayfun Özköse'nin Samsun'daki ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Gündem 08.10.2021, 17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Başsağlığı #Tayfun Özköse
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