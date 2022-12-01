Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.