Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusu Agit Oran'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Gündem 26.11.2022, 21:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Agit Oran'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonda yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Agit Oran'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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