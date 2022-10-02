Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın ailesine taziyelerini iletti.
Gündem 02.10.2022, 16:54
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, teröristlerce açılan taciz atışı sonucu şehit olan Ataş'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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