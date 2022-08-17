Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Topçu Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Gündem 17.08.2022, 22:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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